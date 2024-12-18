Beşiktaş, ligde hiç galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olarak dibe vurdu. Ligde zirvenin 16 puan gerisine düşen, Avrupa'da da şansı azalan siyah-beyazlıları bu noktaya getiren birçok konu bulunuyor.Afrikalılar, Portekizliler ve yerli futbolcuların ayrı ayrı vakit geçirdiği öğrenilen Beşiktaş'ta bazı isimlerin de isteksiz tavırları sahaya net olarak yansıyor.Tüm bunların yanı sıra oyuncular, özellikle son bir ayda yaşananların ardından "Sahipsiz kaldık, ortada bırakıldık" diye sitem etti. Maç sonrası Salih Uçan,diyerek Ümraniye'de huzur kalmadığının mesajını verdi.Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gündeme dair açıklamalar yaparken, Semih Kılıçsoy hakkında da önemli bir itirafta bulundu. Tivibu Spor'a konuşan Yücel şunları söyledi: "Ayrıca Diego Carlos'u mu Alex Moreno'yu mu istiyorsunuz diye sordular. Ben bunu başkana (Hasan Arat) kabul ettiremedim.Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çekti.Kadro dışı kaldığı zaman yan gelip yatıyor.Van Bronckhorst, Cenk'i istemedi, o da gitti F.Bahçe'ye imza attı."diğer başkan adayı Serdal Adalı da açıklamalarda bulundu. Seçilirse ilk işinin, camiadaki bölünmüş ve parçalanmış görüntüyü ortadan kaldırmak olacağını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı: "Ben, Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Sergen Yalçın, benimle çalışabilecek en iyi teknik direktör. Ona kafamdaki projeyi anlatacağım.Projemize 'hayır' derse alternatifimiz var. Devre arasında yapacağımız 2 transferi iş adamı arkadaşlarımıza yaptıracağız. Söz aldık. Mayısı beklediğimde çok daha kötü bir Beşiktaş bulacağım korkusuyla aday oldum. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı tespit ettik."