Beşiktaş, ligde hiç galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olarak dibe vurdu. Ligde zirvenin 16 puan gerisine düşen, Avrupa'da da şansı azalan siyah-beyazlıları bu noktaya getiren birçok konu bulunuyor. Bir yandan girilen seçim süreci ve mevcut transferi kimin yaptığı ile ilgili tartışmalar devam ederken diğer yandan maaşların geç ödenmesi ve takım içindeki gruplaşmalar ciddi sıkıntılara neden oldu.
Afrikalılar, Portekizliler ve yerli futbolcuların ayrı ayrı vakit geçirdiği öğrenilen Beşiktaş'ta bazı isimlerin de isteksiz tavırları sahaya net olarak yansıyor.
AYRILMAK İSTİYORLAR
Tüm bunların yanı sıra oyuncular, özellikle son bir ayda yaşananların ardından "Sahipsiz kaldık, ortada bırakıldık" diye sitem etti. Maç sonrası Salih Uçan, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok"
diyerek Ümraniye'de huzur kalmadığının mesajını verdi. Devre arası yaklaşırken ayrılmak isteyenlerin de sayısı artmaya başladı. Bileti kesilenler olsa da yeni gelecek yönetim, Serdar Topraktepe'den alacağı raporla kadroya dair kararları verecek.
15 MİLYON € VERDİLER BAŞKAN SATMADI!
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gündeme dair açıklamalar yaparken, Semih Kılıçsoy hakkında da önemli bir itirafta bulundu. Tivibu Spor'a konuşan Yücel şunları söyledi: "Semih'e Aston Villa'dan teklif geldi. Monchi'nin ilk teklifi 12 milyon Euro idi, sonra 15 milyon Euro'ya çıktı. Semih 1 yıl da bizim takımımızda oynayacaktı.
Ayrıca Diego Carlos'u mu Alex Moreno'yu mu istiyorsunuz diye sordular. Ben bunu başkana (Hasan Arat) kabul ettiremedim. Masuaku'ya çok tepkim var.
Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çekti. Kadro dışı bırakmak, intihar oluyor. Oyuncunun hoşuna gidiyor.
Kadro dışı kaldığı zaman yan gelip yatıyor. Joao Mario'nun 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girdi. Bonservisini aldık.
Van Bronckhorst, Cenk'i istemedi, o da gitti F.Bahçe'ye imza attı."
ÇALIŞACAĞIM EN İYİ HOCA SERGEN YALÇIN
Beşıktaş'ta
diğer başkan adayı Serdal Adalı da açıklamalarda bulundu. Seçilirse ilk işinin, camiadaki bölünmüş ve parçalanmış görüntüyü ortadan kaldırmak olacağını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı: "Ben, Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Sergen Yalçın, benimle çalışabilecek en iyi teknik direktör. Ona kafamdaki projeyi anlatacağım. İşe başlasın, bu 6 ayı uzakta geçirebilir. Önümüzdeki senenin hazırlığını yapabilir.
Projemize 'hayır' derse alternatifimiz var. Devre arasında yapacağımız 2 transferi iş adamı arkadaşlarımıza yaptıracağız. Söz aldık. Mayısı beklediğimde çok daha kötü bir Beşiktaş bulacağım korkusuyla aday oldum. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı tespit ettik."