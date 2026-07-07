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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Salih imzayı atıyor

Salih imzayı atıyor
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Siyah-beyazlılar, transferini tamamladığı Salih Özcan için geri sayıma geçti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Yıllık 2,5 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli futbolcunun perşembe günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve hemen ardından kampa katılacağı bildirildi. Geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan Salih, Dortmund'da sadece 12 karşılaşmada toplam 74 dakika süre buldu. Milli Takım formasıyla katıldığı Dünya Kupası'nda ise iki maçta 99 dakika görev yaptı.

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Salih imzayı atıyor
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