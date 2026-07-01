Salih Özcan 2,5 milyon euro’yu az buldu

Kartal, orta sahaya yerli alternatif arıyor. Salih Uçan'ın vedasının ardından oluşan boşluk için göz kestirilen isim devre arası da yoğun bir şekilde görüşülen Salih Özcan oldu. Milli Takım'da Orkun Kökçü ile olan uyumları dikkat çekerken bu durum Beşiktaş'ı ayrıca iştahlandırdı. 28 yaşındaki oyuncuya 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık kontrat teklif edildiği, futbolcu tarafının ise biraz daha yukarıda talepleri olduğu aktarıldı.
Taraflar arasında pazarlıklar sürerken, Beşiktaş cephesi şartları kendi istedikleri seviyelere çekmeye çalışıyor.