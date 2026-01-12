Salih’in menajeri işi abarttı!

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Salih Özcan konusunda sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund ile olan bonservis sorunu çözüme ulaştı ancak siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerinin tavırlarından dolayıYıldız ismin menajeri ise yıllık 4 milyon Euro isteyerek, işi yokuşa sürdü. Siyahbeyazlı takım, kendilerinden talep edilen ücreti gerçekçi bulmazken bu rakamlara çıkmama konusunda da kararlı. Beşiktaş cephesi yaşanan bu durumu,şeklinde değerlendirdi. Yönetim, milli futbolcuyla henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamazken