Salih’in menajeri işi abarttı!

Giriş Tarihi: 12.01.2026

Siyah-beyazlı takım, 28 yaşındaki orta sahaya Dortmund’ta kazandığı rakam olan 2,5 milyon Euro önerdi ancak “4 milyon istiyoruz” cevabı aldı. Yönetim, talep edilen tutarı gerçekçi bulmadı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Salih Özcan konusunda sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund ile olan bonservis sorunu çözüme ulaştı ancak siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerinin tavırlarından dolayı büyük rahatsızlık yaşadı. Dortmund'ta yaklaşık 2.5 milyon Euro ücret kazanan Salih'e, Beşiktaş da aynı rakamı 3.5 yıllık kontrat üzerinden iletti. Yıldız ismin menajeri ise yıllık 4 milyon Euro isteyerek, işi yokuşa sürdü. Siyahbeyazlı takım, kendilerinden talep edilen ücreti gerçekçi bulmazken bu rakamlara çıkmama konusunda da kararlı. Beşiktaş cephesi yaşanan bu durumu, "Menajeri sezon sonu imza parası koparma çabasında" şeklinde değerlendirdi. Yönetim, milli futbolcuyla henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamazken menajerinin uçuk taleplerini yerine getirmeye niyetli değil.

