Giriş Tarihi: 26.05.2026

Beşiktaş'ın temas kurduğu teknik adamlardan biri de Nuno Espirito Santo… Premier Lig'de bu sezon West Ham United'ın başında küme düşen Portekizli teknik adamın, İngiliz kulübüyle yollarını ayırması bekleniyor. Siyahbeyazlı yönetimin, yakın zamanda Santo ile yüz yüze görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 52 yaşındaki hocayla yapılacak zirve sonrası yol haritasının belirleneceği bildirildi. Santo daha önce Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham, Al İttihad ve Nottingham Forest'te görev yapmıştı.
