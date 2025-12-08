Semih geri dönüyor!

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u sezon başındaYeni takımında düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir gelişme yaşandı. La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre; Semih, devre arasında Beşiktaş'a geri dönebilir. 20 yaşındaki futbolcunun, beklentilere cevap veremediği veHaberde milli futbolcunun Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, genç ismin yeniden siyahbeyazlı takımda forma giymek istediği aktarıldı.