Seneye farklı yerde olacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde hedefsiz kaldıklarını söyledi. Oyuncuları konsantre etmenin zor olduğunu aktaran tecrübeli hoca,dedi. Hedef olarak Türkiye Kupası'nı gösteren Yalçın, önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını şu sözlerle ifade etti: "Sezon başında göreve başlamak daha mantıklı çünkü kampı ve kadro planlamasını siz yapıyorsunuz. Büyük camialara kurtarıcı olarak gelinmez. Bu daha çok küme düşme hattındakiler için geçerli olabilir. Ligdeki pozisyonumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene farklı bir yerde olacağız. Planlarımız onun üzerine.

