Sentetik çim etkisi!

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından şunları söyledi: "1-0 öndeyseniz, daha iyi savunma yapıp, ikinci ve üçüncü golleri bulmayı beklersiniz. Ancak böyle olmadı. Maalesef yine kornerden gol yedik. Maçın sonlarına doğru rakibe çok kontratak fırsatı verdik. Lausanne'nın kendine has noktaları var.Rövanşta taraftarımızla daha iyi bir atmosfer yaratabileceğimize inanıyorum. Orta sahada kontrol daha fazla bizdeydi, topa yüzde 65 oranında sahip olduk. Ancak özellikle ilk yarıda çok top kaybı yaptık. Bahane değil ama sentetik çimin etkisi bu."