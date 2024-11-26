Sergen Yalçın: İpler çoktan kopmuş!

Siyah-beyazlıları 2020- 21'de şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, Beşiktaş için reçete yazdı… 52 yaşındaki teknik adam, yönetimi eleştiripdedi. Taraftarı kaybetmeye çok az bir süre kaldığını da sözlerine ekleyen Yalçın şöyle devam etti: "Van Bronckhorst hangi camiaya geldiğinin farkında mı? Tecrübesiz, ipin ucu kaçtığı için kontrolünü de kaybetti. Beşiktaş'ın kaç tane şampiyonluğu var biliyor musun? Beşiktaş'ta taraftar her şeydir, taraftarı karşına alamazsın! İpler kopmuş artık, bu çok açık! Konu teknik direktör değil.