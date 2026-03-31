Solda samba zamanı

Beşiktaş, Sao Paulo'nun 28 yaşındaki sol kanadı Ferreirinha için resmi girişimlere başladı. Brezilya basınındaki haberlere göre siyah-beyazlılar, yazın da gündeme gelen tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor. Sao Paulo, ayrılığa sıcak bakarken sözleşmesi 31 Aralık 2027'de biteceği için düşük bir bonservis gündemde. Kartal'ın sol kanat için düşündüğü oyuncu da Avrupa'da kariyerine devam etmeyi olumlu görürken tarafların ilk temasları pozitif sonuçlandı. Oyuncunun temsilcileri ile yapılan görüşmelerde iki tarafın da beklentilerini masaya koyduğu, yeniden müzakere edileceği öğrenildi.

KARTAL'A GENÇ TAKVİYE

BEŞİKTAŞ, altyapısına Bandırmaspor'dan takviye yaptı. 14 yaşındaki Görkem Dağıstanlı'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 1.87'lik genç oyuncuyu gelecek projesine kritik bir yatırım olarak görüyor.