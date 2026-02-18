Son gülen iyi güler

Beşiktaş, bu sezon rakiplerine 'Ben bitti demeden bitmez' mottosuyla yanıt veriyor. Namağlup serisini 13 maça yükselten siyahbeyazlı takım, 80-90 dakikalar arasında ve uzatmalarda toplamda ağları 9 kez havalandırdı. 25 maçın 9'unda son anlarda sevinen Kartal, lig ve kupada hanesine 11 puan yazdırdı. Son dakikada gelen goller olmasaydı ligde 40 yerine 32 puanla 7. sırada yer alacak Beşiktaş, bu sayede 5'inci basamağa kuruldu.

KUPADA 4. OLACAKTI

Kupada da zirvede (7 puan) konumlanan Beşiktaş, 4 puan geriye düşerek 4'üncülüğe gerileyecekti. Bu süreçte Jota 2, takımdan ayrılan Rafa Silva, Cengiz, El Bilal, Mustafa Erhan, Cerny, Kartal ve Orkun 1'er gol attı.