Son gün mucizesi Tayyip Talha!

eşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, F.Bahçe ve Giresun maçlarında 11'de sahaya çıkmış ve oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakmıştı. 22 yaşındaki stoperin performansı yüzleri güldürürken, sağ stoperdeki soru işaretleri de ortadan kalktı. İstatistikleriyle de dikkat çeken Tayyip Talha, transfer döneminin henüz başında gündeme gelmiş ancak farklı alternatiflere yönenildiği için son güne bırakılmıştı.Genç oyuncunun başarılı performansı sonrası yöneticiler,yorumlarında bulundu. Taraftarlar ise sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Tayyip Talha'yı, en iyi fiyat/performans transferi olarak görüyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in de genç oyuncunun transferinden çok memnun kaldığı ve bu konuda idarecilere, "Yaşına göre çok olgun ve soğukkanlı.Bizim elimizi son derece rahatlattı" ifadelerini kullandığı belirtildi.Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta forma giyen Tayyip Talha, savunmada takımının en az çalım yiyen (1) oyuncusu oldu.Rakip ataklarda da başarılı olan genç stoper, 11 top uzaklaştırmayla Beşiktaş'ın bu alanda en iyi üçüncü ismi olarak dikkat çekti.Tayyip Talha, 1 kez top kaptırarak siyah-beyazlıların yine enleri arasında yerini aldı.1.88 boyu olan futbolcu, 16 hava topu mücadelesine girip 10'unu kazandı.