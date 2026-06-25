Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Stopere Krejci iddiası
Giriş Tarihi: 25.06.2026

Stopere Krejci iddiası

İngiliz basını, siyah-beyazlı kulübün Wolverhampton forması giyen Çekyalı stoperin durumunu değerlendirdiğini öne sürdü

Stopere Krejci iddiası
  • ABONE OL
Bir yandan kaleci transferinde Alexander Nübel üzerine yoğunlaşan Beşiktaş, diğer yandan savunmaya takviye için kolları sıvamış durumda. Siyah-beyazlıların son olarak Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz basınında, Kartal'ın Çekyalı stoper için girişimde bulunacağı ve Ada kulübünün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanan Wolverhampton, yaklaşık 30 milyon Euro'luk maliyetin altına girmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Stopere Krejci iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA