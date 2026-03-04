Tabelaya oynayacak

Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Orkun Kökçü, forma giydiği son 6 karşılaşmaya 4 gol, 4 asistlik katkı vermişti.
Sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor maçını boş geçen Beşiktaş'ın kaptanı, Galatasaray derbisinde bu sezon bir ilki yaşamak istiyor. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı lig ve kupa maçlarında gol ve asist katkısı veremediği gibi lig maçının 26. dakikasında gördüğü kırmızı kart çok tartışılmıştı.
Galatasaray ve Trabzon'u da boş geçen 25 yaşındaki oyuncu, cumartesi günkü zorlu karşılaşmada tabelayı değiştirmek hedefinde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da özel olarak ilgilendiği Orkun, 28 resmi karşılaşmada 5 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.