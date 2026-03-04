Tabelaya oynayacak

Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Orkun Kökçü, forma giydiği sonSarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor maçını boş geçen Beşiktaş'ın kaptanı, Galatasaray derbisinde bu sezon bir ilki yaşamak istiyor.Galatasaray ve Trabzon'u da boş geçen 25 yaşındaki oyuncu, cumartesi günkü zorlu karşılaşmada tabelayı değiştirmek hedefinde.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!