Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Tabelaya oynayacak
Giriş Tarihi: 4.03.2026

Tabelaya oynayacak

Derbilerde gol ve asist katkısı veremeyen milli futbolcu, cumartesi günü siftah yapmak istiyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Tabelaya oynayacak
  • ABONE OL
Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Orkun Kökçü, forma giydiği son 6 karşılaşmaya 4 gol, 4 asistlik katkı vermişti. Sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor maçını boş geçen Beşiktaş'ın kaptanı, Galatasaray derbisinde bu sezon bir ilki yaşamak istiyor. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı lig ve kupa maçlarında gol ve asist katkısı veremediği gibi lig maçının 26. dakikasında gördüğü kırmızı kart çok tartışılmıştı. Galatasaray ve Trabzon'u da boş geçen 25 yaşındaki oyuncu, cumartesi günkü zorlu karşılaşmada tabelayı değiştirmek hedefinde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da özel olarak ilgilendiği Orkun, 28 resmi karşılaşmada 5 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tabelaya oynayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz