Takas değil bonservis

Beşiktaş yönetimi, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde takas formülünü masaya getirmişti.Bunun üzerine Beşiktaş cephesi, Ajdin Hasic, Francisco Montero ve Kartal Kayra Yılmaz isimlerini önerdi. Ancak Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, bu futbolculara onay vermeyince takas formülü gerçekleşmedi.Taraflar yeniden bonservis üzerinden pazarlıklara başladı.Rize de Emirhan'ın yoğun ısrarları nedeniyle isteğini 5 milyon Euro'nun altına indirdi. 23 yaşındaki futbolcunun önceliği Beşiktaş ve bu konuda kulübüne de baskı yapıyor. Şayet taraflar anlaşma sağlayamazsa Emirhan'ın ikinci seçeneği Avrupa olacak.aykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Emirhan Topçu için Beşiktaş ile görüştüklerini duyurdu ve şunları söyledi:Hem Las Palmas hem de Beşiktaş niyetli oyuncu için. Şartları oluşturabilirsek süreç 2-3 günde bitebilir."