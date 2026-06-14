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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Tavares aşkı depreşti!

Siyah-beyazlılar, daha önce resmi teklifte bulunduğu Portekizli futbolcu için yine Lazio’nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sol beke düşünülen diğer isim Onyemaechi

Tavares aşkı depreşti!
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Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Nuno Tavares'i yeniden listesine aldı. Siyah-beyazlıların, Portekizli yıldız için Lazio'nun kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş'ın, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurtacağı kaydedildi. Lazio, Nuno Tavares'i sezon başında 5.5 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer etmişti. Portekizli futbolcu, 28 maçta oynarken 1 asist yaptı. Siyahbeyazlılar, Tavares'in yanı sıra Bruno Onyemaechi'yi de listesinde bulunduruyor. Olympiakos forması giyen Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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Tavares aşkı depreşti!
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