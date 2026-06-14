Tavares aşkı depreşti!

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Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Nuno Tavares'i yeniden listesine aldı.Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş'ın, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurtacağı kaydedildi.Portekizli futbolcu, 28 maçta oynarken 1 asist yaptı. Siyahbeyazlılar, Tavares'in yanı sıra Bruno Onyemaechi'yi de listesinde bulunduruyor.