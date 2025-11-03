Tedesco niye atılmadı?

Sergen Yalçın kırmızı gördüğü için Beşiktaş'ta teknik açıklama antrenör Murat Kaytaz'dan geldi. Kaytaz, "Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada bunu yaptık. 2-0'ı bulduk. Hocamız kartlar için oyuncuları uyarmıştı. Kırmızı karttan önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Sarı bile vermedi. Belki verilse VAR'dan kırmızı olacak. 2-0'dan sonra oyuncularımızda bir telaş oluyor. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyoruz. Bir şeyleri düzeltmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ama hakem arkadaşlar da biraz dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da 2-2 sonrası sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamıyoruz" dedi.