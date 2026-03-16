Toplantıya katılamadı

Sergen Yalçın'ın, yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle maçtan bir gün önce serum aldığı ortaya çıktı. Rahatsızlığı devam eden deneyimli hoca, bu nedenle karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa vermesi gereken röportaja katılamadı. Basın toplantısı da yapmadı. Onun yerine soruları cevaplayan yardımcı antrenör Murat Kaytaz, "Derbi bizim için üzücü geçti. G.Birliği maçında çok iyi mücadele ettik. Galatasaray mağlubiyetinin etkilerini üzerimizden attık. Üzerine koya koya daha iyi bir Beşiktaş izleterek, ligdeki maçlarımızı ve kupayı kazanıp, sezonu güzel bir şekilde noktalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın maçın sonlarına doğru rahatsızlığı artınca basın toplantısına çıkamadı. Yalçın'a serum verildi.