Trossard da Beşiktaş’ta!

Beşiktaş
, transferde vites artırdı. Siyah-beyazlılar, sol bek transferini Kassoum Ouattara
ile tamamlarken, orta sahayı Salih Özcan
kaleyi ise Alexander Nübel
ile güçlendiriyor. İlhan Fakılı
ile kanat için yerli alternatif oluşturan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile oynayacağı maç öncesi son hedefi sol kanat transferini tamamlamak.
Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferi için uzun süredir koşturuyordu. Beşiktaş istediği sonucu elde etmek üzere artık son görüşmeleri yapıyor. Arsenal ile 18 milyon Euro'ya anlaşan siyah- beyazlı ekip, oyuncudan da beklediği yanıtı aldı. Trossard'ın menajeri ve avukatı son görüşmeleri tamamlamak üzere Londra'dan İstanbul'a geliyor. Bugün yönetim ile son kez bir araya gelerek aradaki ufak tefek detayların tamamlanacağı aktarıldı. Trossard'ın Beşiktaş'a 4 yıllık imza atması bekleniyor.