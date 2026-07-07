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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Trossard da Beşiktaş’ta!

Kartal sol kanat oyuncusunda büyük mesafe kaydetti. Arsenal 18 milyon Euro’ya “Evet” dedi. Trossard da 4 yıllık imza atacak

Trossard da Beşiktaş’ta!
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Beşiktaş, transferde vites artırdı. Siyah-beyazlılar, sol bek transferini Kassoum Ouattara ile tamamlarken, orta sahayı Salih Özcan kaleyi ise Alexander Nübel ile güçlendiriyor. İlhan Fakılı ile kanat için yerli alternatif oluşturan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile oynayacağı maç öncesi son hedefi sol kanat transferini tamamlamak. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferi için uzun süredir koşturuyordu. Beşiktaş istediği sonucu elde etmek üzere artık son görüşmeleri yapıyor. Arsenal ile 18 milyon Euro'ya anlaşan siyah- beyazlı ekip, oyuncudan da beklediği yanıtı aldı. Trossard'ın menajeri ve avukatı son görüşmeleri tamamlamak üzere Londra'dan İstanbul'a geliyor. Bugün yönetim ile son kez bir araya gelerek aradaki ufak tefek detayların tamamlanacağı aktarıldı. Trossard'ın Beşiktaş'a 4 yıllık imza atması bekleniyor.

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#BEŞİKTAŞ

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Trossard da Beşiktaş’ta!
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