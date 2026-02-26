Tüpraş Stadı’nda büyük buluşma!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, 3 Süper Lig maçındayanı sıra sempatik tavırlarıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Ülkesi Güney Kore'de de siyah-beyazlı kulübün tanıtımının yapılmasında büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki forvet, bugün Beşiktaşlı futbolseverlerle bir araya gelecek.Bu sezon Kartal Yuvası'ndan forma alan taraftarlara öncelik tanınacağı açıklandı.7'den 77'ye Beşiktaşlı futbolseverler, formalarını yeni yıldızlarına imzalatmak için bugün stadyuma akın edecek.

