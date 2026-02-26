Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Tüpraş Stadı’nda büyük buluşma!
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, 3 Süper Lig maçında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistin yanı sıra sempatik tavırlarıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Ülkesi Güney Kore'de de siyah-beyazlı kulübün tanıtımının yapılmasında büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki forvet, bugün Beşiktaşlı futbolseverlerle bir araya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 16.30'da Kartal Yuvası Mağazası'nda Hyeon-gyu Oh için imza günü etkinliği düzenlenecek. Bu sezon Kartal Yuvası'ndan forma alan taraftarlara öncelik tanınacağı açıklandı. İmza gününe büyük bir katılım gerçekleşmesi bekleniyor. 7'den 77'ye Beşiktaşlı futbolseverler, formalarını yeni yıldızlarına imzalatmak için bugün stadyuma akın edecek.

