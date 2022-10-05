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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Umut Meraş yol ayrımında

Umut Meraş yol ayrımında
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği Umut Meraş, bu sezon formaya hasret kaldı. Geride kalan 8 maçta 11'e hiç adını yazdıramayan 26 yaşındaki sol bek, Masuaku'ya kaptırdığı yerini de geri alabilecek gibi görünmüyor. Tayfur Bingöl'ün transferi sonrasında iyice gözden düşen ve hatta İstanbulspor maçında 21 kişilik kadroya alınmayan Umut, bu sezon sadece 4 maçta 39 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu düşüşü sonrası iyiden iyiye ayrılık planları yapmaya başladı. Deneyimli oyuncu şayet devre arasına kadar forma şansı bulamazsa kulüpten iznini isteyerek kendisine takım arayacak.

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Umut Meraş yol ayrımında
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