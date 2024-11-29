Van Bronckhorst’un bileti kesildi

Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Siyah-beyazlılarda futbolun patronu haline gelen Hüseyin Yücel, karşılaşmanın ardından Giovanni van Bronckhorst'la bir görüşme yaparak kendisiyle çalışmaya devam edilemeyeceğini iletti. Yücel'in bugün İstanbul'da başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile kararı istişare ettikten sonra resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Bu gelişme sonrası "Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu en çok merak edilen konu haline geldi.