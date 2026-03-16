Var uyarısıyla 18’de kırmızı

Başkent'te dakikalar 18'i gösterdiğinde Djalo ile Sekou Koita arasındaki ikili mücadelenin sonunda, G.Birliği'nin futbolcusu oyun dışı kaldı. Koita'nın yerde yuvarlanırken Beşiktaşlı Djalo'nun dizine tekmesi geldi. Bu pozisyon için Yasin Kol, VAR'a davet edildi. Monitörün başına giden Kol, dönüşte Koita'yı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. G.Birliği futbolcuları karara uzun süre tepki gösterdi.

3 MAÇ SONRA DJALO

Sergen Yalçın, G.Saray derbisindeki kadrodan tek değişiklik yaptı. En son 15 Şubat'ta Başakşehir'e karşı 11'de sahaya çıkan Djalo, 3 maç sonra Uduokhai'nin yerine dahil oldu. Yalçın'ın, Portekizli oyuncuyu küstürmek istemediği için bu kararı aldığı öğrenildi.