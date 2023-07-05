Velde için teklif verildi

Siyah-beyazlı yönetim, Lech Poznan’da forma giyen Norveçli sol kanat oyuncusu ile temasa geçerek ilk teklifini iletti
Sol kanat için arayış içinde olan Beşiktaş, daha önce Trabzonspor'un da istediği Kristoffer Velde için devreye girdi. Polonya'nın LechPoznan takımıyla 2025Aralık ayına kadarsözleşmesi bulunanoyuncuyla ilk temasıkuran siyah-beyazlıyönetim, mali şartlarüzerinden görüşmelerisürdürme kararı aldı. Norveç Milli Takımı forması da giyen 23 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu bakması sonrası transfer ön sıraya alındı. Çok sayıda talibi olan genç futbolcunun takımından ayrılmaya sıcak bakması, pazarlıklarda avantaj olarak değerlendiriliyor. Bu sezon 48 maça çıkan Velde, 16 gol atıp 7 asist kaydetti.