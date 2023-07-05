Velde için teklif verildi

Sol kanat için arayış içinde olan Beşiktaş, daha önce Trabzonspor'un da istediği Kristoffer Velde için devreye girdi.Norveç Milli Takımı forması da giyen 23 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu bakması sonrası transfer ön sıraya alındı. Çok sayıda talibi olan genç futbolcunun takımından ayrılmaya sıcak bakması, pazarlıklarda avantaj olarak değerlendiriliyor. Bu sezon 48 maça çıkan Velde, 16 gol atıp 7 asist kaydetti.