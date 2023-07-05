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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Velde için teklif verildi

Velde için teklif verildi

Siyah-beyazlı yönetim, Lech Poznan’da forma giyen Norveçli sol kanat oyuncusu ile temasa geçerek ilk teklifini iletti

Sol kanat için arayış içinde olan Beşiktaş, daha önce Trabzonspor'un da istediği Kristoffer Velde için devreye girdi. Polonya'nın Lech Poznan takımıyla 2025 Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilk teması kuran siyah-beyazlı yönetim, mali şartlar üzerinden görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Norveç Milli Takımı forması da giyen 23 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu bakması sonrası transfer ön sıraya alındı. Çok sayıda talibi olan genç futbolcunun takımından ayrılmaya sıcak bakması, pazarlıklarda avantaj olarak değerlendiriliyor. Bu sezon 48 maça çıkan Velde, 16 gol atıp 7 asist kaydetti.

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Velde için teklif verildi
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