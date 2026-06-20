Vlahovic için dev adım

listenin ilk sırasında yer alan dev golcü transferi için sınırları zorlayacak.Sırp yıldızın temsilcisiyle görüşenJuventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic geçen sezon 23 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Adı Bayern Münih ve Barcelona ile anılsa da 26 yaşındaki oyuncunun talep ettiği yüksek maaş nedeniyle bu kulüplerle ilerleme kaydedilemedi. Bu durum Kara Kartal'ın elini güçlendirdi.

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