Vlahovic için kese açıldı

Beşiktaş'in santrfor listesinin ilk sırasında bulunan ve kadrosuna katmak için her şartı kabul ettiği Dusan Vlahovic ile ilgili detaylar belli oldu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Sırp yıldız ile birlikte Fiorentina'da çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, devreye girdi.Ayrıca Juventus'un da Vlahovic'e bonuslar dahil 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu detaylar arasında yer aldı. Juventus'la sözleşmesi biten tecrübeli futbolcunun geleceğine dair henüz kesin kararını vermediği ve düşünmeye devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon 23 maça çıkan yetenekli golcü, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

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