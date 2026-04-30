Wahi hamlesi

Beşiktaş, ara transfer döneminde de niyetli olduğu Elye Wahi için sezon sonu hamleye hazırlanıyor. Ocak ayında Eintracht Frankfurt'un Nice'e kiraladığı 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Fransa'da başarılı bir dönem geçiriyor. Fransız ekibiyle devrede 7 gol, 2 asistlik performans gösteren Wahi, yükselen formuyla dikkat çekti. Nice, yeniden kiralamak istese de Frankfurt, bonservisiyle satışını düşünüyor. Wahi için 15 milyon Euro üzerindeki teklifler değerlendirilecek. Oyuncunun da öneriye açık olduğu ve Avrupa kupalarında yer alan bir takımda forma giymek istediği kaydedildi. Nice, Ligue 1'de 15. sırada bulunurken, 22 Mayıs'ta oynanacak Fransa Kupası finalinde Lens'i mağlup edemediği takdirde Avrupa'da yer alamayacak. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp Avrupa Ligi'ne gitmeyi ve transfer pazarında elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

12 MİLYON EURO

12 milyon Euro piyasa değeri bulunan Wahi, kariyerinde Montpellier, Lens, Marsilya, Nice ve Eintracht Frankfurt formaları giydi.