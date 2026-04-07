Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Ya kupa ya hüsran!
Giriş Tarihi: 7.04.2026

Şampiyonluğa erkenden havlu atan, 3. sıranın ise 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası’nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi kapısını da açmış olacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan siyahbeyazlılar, Kadıköy'de son saniyede penaltıdan gelen golle Fenerbahçe'ye yenilince lig yarışına erken havlu attı. Bitime 6 hafta kala 3. sıranın 11 puan gerisine düşen Kartal'da sezonun kalan bölümünde tek gerçekçi hedef sadece Türkiye Kupası kaldı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 23 Nisan'da Alanyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı kupa için büyük önem taşıyor. Kupayı müzesine götürmesi halinde Beşiktaş, hem 2026 Süper Kupa'da hem de 2026-27 UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edecek. Sezonun geri kalanında tüm motivasyon ve odak kupaya verilecek.

