Ya parayı ya Semih’i verin!

Giriş Tarihi: 22.04.2026

İtalyanlar 12 milyon Euro’yu indirmeyi, siyah-beyazlılar ise Semih’i geri istiyor. Eğer satın alma opsiyonu kullanılmazsa, genç golcü yeni sezonda Sergen Yalçın’a emanet edilecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ın geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, son haftalarda istediği süreleri bulamıyor. İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı. Sezon sonu 12 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılacağına yönelik Cagliari'den defalarca açıklama gelse de son günlerde yine bonservis rakamını düşürme stratejisi yapılıyor. Siyah-beyazlıların ise tavrı net. Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı.
#SERGEN YALÇIN #BEŞİKTAŞ

