Yabancılar sırtladı

Süper Lig'de 7 kez sahaya çıkan Beşiktaş, şu ana kadar 4 galibiyet-1 beraberlik- 2 mağlubiyet yaşayarak maç eksiğiyle birlikte 13 puan topladı. Bu sezon hücumda fark yaratan siyah-beyazlı takım, rakip filelere 12 gol atarken yabancı futbolcuların gol yükünü sırtlaması dikkat çekti. Bu gollerin 11'ini yabancılar kaydederken, Rafa Silva rakip ağları 5 kez sarsarak takımdaki en skorer isim olmayı başardı. Portekizli oyuncuyu 3 golle Tammy Abraham takip ederken, El Bilal Toure, Vaclav Cerny ve Jota Silva da 1'er gol attı.

YERLİLERDEN BİR TEK CENGİZ ÜNDER FİLELERİ SARSTI

Siyah-beyazlılarda Süper Lig'de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu, Başakşehir ağlarını havalandıran yeni transfer Cengiz Ünder oldu. Bir başka taze kan, orta sahanın dinamosu Orkun Kökçü ise yaptığı 2 asistle bu alandaki en skorer isim konumunda bulunuyor.

Beşiktaş, bu sezon ligde 12 golün çoğunluğunu ilk devrelerde buldu. İlk 45'te fileleri 7 kez sarsan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda ise 5 kez havalandırdı.