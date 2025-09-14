Yalçın: Oyunun oturması biraz zaman alacak

Beşiktaş'ın başında ilk galibiyetini alan teknik direktör Sergen Yalçın, "Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Mücadele ettik, savaştık ama çok kısa süre oldu biz başlayalı.Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla. Oyuncuların kazanma arzusu bizi mutlu etti. Doğru oyunu, doğru kadroyu bulup büyük Beşiktaş'a layık oyun, sonuçlar olacak. Önce bir takımı oturtmak gerekiyor. Geri kalanı ondan sonra konuşuruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, alınmasını çok istediği Cerny'nin asist, Cengiz'in ise gol atmasıyla ilgili soruya dademekle yetindi.