Yalçın transfer planını anlatacak

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın, 1 numaralı isim. Başkan Serdal Adalı'nın daha önce birkaç kez telefonda görüşme yaptığı tecrübeli teknik adam, bugün televizyon kanalında yorumcu olarak son programını çekecek. Yarın ise Başkan Adalı ile bir araya gelerek yüz yüze görüşme yapacak. Daha önce kariyerinde hep 1 ya da 1.5 yıllık kontratlarla çalışan 52 yaşındaki hoca, bu kez 2.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakıyor.

YARIN İMZALAR ATILACAK

Serdal Adalı'nın uzun vadeli plan ve proje yapmak istediği Yalçın'ın ekibi, takıma dair tüm hazırlıklarını da tamamladı. Görüşmede transfer yapılması gereken mevkiler ve takımdan gönderilmesi gereken oyunculara dair düşüncelerini aktaracak. Tarafların yüz yüze yapacağı toplantıdan imza ile kalkması bekleniyor.





TAYYİP TALHA YİNE BİTİREMEDİ

Siyah-beyazlıların deneyimli ismi Tayyip Talha Sanuç sakatlık sıkıntısından bir türlü kurtulamadı. 25 yaşındaki futbolcu, 7 Aralık'ta F.Bahçe derbisinin 70. dakikasında bir pozisyonda yaşadığı sorun nedeniyle maçı tamamlayamamıştı. Tecrübeli stoper dün de 39. dakikada sağ arka üst adalesinden sakatlık yaşayıp kenara geldi.



ADALI'DAN TAKIMA DESTEK

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı takımı Rize'de yalnız bırakmadı. Adalı'ya yönetim kurulu üyeleri de eşlik ederken özellikle dört ismin İstanbul'da kalması dikkat çekti. İkinci Başkan Hakan Daltaban ile birlikte Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Uğur Fora kulübün acil halledilmesi gereken sorunları nedeniyle maça gitmedi. Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut müsabakayı birlikte izledi.



İLHAN PALUT'TAN OFSAYT TEPKİSİ

ÇAYKUR Rizespor'un 90+4'te Jurecka ile bulduğu gol, ofsayt incelemesiyle iptal edildi. Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut maç sonrası pozisyonla ilgili, "Son dakikada bir pozisyon oldu, belki orada kazanabilirdik. O da ofsayttan döndü. Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok! Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor" dedi