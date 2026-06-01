Yeni rota İtalya

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta Filipe Luis için Portekiz'e gitmiş ancak Brezilyalı hocanın Monaco tercihiyle istediği sonucu elde edememişti. Kartal'ın yeni rotası ise İtalya
. Siyah-beyazlılar, Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan Raffaele Palladino ile Bologna'ya veda eden Vincenzo Italiano'yu hedefleri arasına yazdı. Daha önce Monza ve Fiorentina
'yı da çalıştıran Palladino, Atalanta ile bu sezon 39 maça çıkarken 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Serie A'yı 7. sırada tamamladı. 2024-25 sezonunda Fiorentina'dan Bologna'ya geçtikten sonra yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve bir de İtalya Kupası kazanan Italiano ise bu sezon 56 maçta 25 galibiyet, 12 beraberlik, 19 yenilgi yaşadı ve sezonu 8. tamamladı.