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Giriş Tarihi: 21.1.2025

Yeni rota Serginho

Viborg kulübünde forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için siyah-beyazlılar masaya oturdu, pazarlık 7 milyon Euro’dan başladı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yeni rota Serginho
Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle tamamlandı. Şimdi sırada kadroya yapılacak takviyeler var. Siyah-beyazlılar yeni dönemde ağırlıklı olarak değer kazanabilecek ve gelecek vadeden yaştaki oyunculara yönelecek. Bu isimlerden biri de Serginho… Danimarka ekibi Viborg'un Yeşil Burun Adalı sol kanadı bir süredir listelerde yer alıyordu. Solskjaer'in göreve başlamasıyla birlikte hamlelere geçildi. 23 yaşındaki futbolcu için kulübüyle ilk temas kurulurken Portekiz doğumlu olan oyuncu için hem bu ülke hem de Alman kulüpleri yakın takipte. Viborg, 7 milyon Euro'luk bir beklenti içinde ancak Beşiktaş'ın sıkı pazarlıkta olduğu ve futbolcunun da sıcak bakması ile birlikte görüşmelerin hızlandığı öğrenildi.

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Yeni rota Serginho
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