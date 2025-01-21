Yeni rota Serginho

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle tamamlandı. Şimdi sırada kadroya yapılacak takviyeler var. Siyah-beyazlılar yeni dönemde ağırlıklı olarak değer kazanabilecek ve gelecek vadeden yaştaki oyunculara yönelecek. Bu isimlerden biri de Serginho… Danimarka ekibi Viborg'un Yeşil Burun Adalı sol kanadı bir süredir listelerde yer alıyordu. Solskjaer'in göreve başlamasıyla birlikte hamlelere geçildi. 23 yaşındaki futbolcu için kulübüyle ilk temas kurulurkenViborg, 7 milyon Euro'luk bir beklenti içinde ancak Beşiktaş'ın sıkı pazarlıkta olduğu ve futbolcunun da sıcak bakması ile birlikte görüşmelerin hızlandığı öğrenildi.