Yeni şef Maxim

Kadro planlamasında değişikliklere giden ve şimdiden gelecek sezonu düşünmeye başlayan Beşiktaş,transfer etti.takımdan ayrılan isimler oldu. Sol bek, ön libero ve sol kanat için de son dakikada bir takviyeye çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in lige dönüşle birlikte kadroda ve dizilişte değişiklikler yapacağı kaydedildi.Saiss'in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Colley'yi aldıran Güneş, tecrübeli stoperi 11'de oynatacak.Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in, Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi.BEŞIKTAŞ'IN kanat forvet pozisyonunda uzun süredir gündeminde olan Fabio Borini, yapılan pazarlıklarda istediği rakamı iletti. İtalyan basınına göre; 2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Fatih Karagümrük'ü 1 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncudan ise olumlu yanıt alamadı. İtalyan futbolcunun, 1.7 milyon Euro maaştan 1.5 yıllık sözleşme ve bonuslar içeren mukavelede ısrarcı olduğu belirtildi. Bu transferin ara dönemde bitmezse, sezon sonunda tekrar gündeme geleceği aktarıldı.Fatih DOĞANTakıma büyük güç katacaklarolaraksongünlerdenefessiz kalmıştık.Trabzonspor-Basel maçındakibirlik-beraberlik görüntüleri birnebze moral verdi. Kulüplerimiz,bu transfer sürecinde bir yenilenmeve daha da güçlenmekaygısı yaşadılar.Verimli olmayan ya da gitmekisteyen oyuncularlayolların ayrılmasınımakul görüyorum. Beşiktaş'ta birtek Josef de Souza'ya üzüldüm. Buayrılığı anlamış değilim.ÖzellikleMaxim önemli bir transfer. Onur'unalınmasındaki her aşamaya vakıf 5-6kişiden biriyim. O süreç biraz sancılı,anlaşamazlarsa mahkemeylesonuçlanacak gibi gözüküyor.Oyuniçinde farklı denemeler yapsa daofansif oyun anlayışı ve güçlü oyunBeşiktaş'ın karakteridir. Şenol Güneşde buna uygun oynatmaya çalışıyor.