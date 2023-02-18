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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Yeni şef Maxim

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yeni şef Maxim

Ara dönemde 5 oyuncu gönderip 5 ismi renklerine bağlayan Beşiktaş’ta Şenol Güneş planını yaptı. Gaziantep FK’dan alınan Alexandru Maxim, hücumu yönlendiren isim olacak

Kadro planlamasında değişikliklere giden ve şimdiden gelecek sezonu düşünmeye başlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'i transfer etti. Wout Weghorst, Josef de Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün takımdan ayrılan isimler oldu. Sol bek, ön libero ve sol kanat için de son dakikada bir takviyeye çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in lige dönüşle birlikte kadroda ve dizilişte değişiklikler yapacağı kaydedildi. Güneş'in, sık sık kullandığı 4-1- 4-1 dışında, 4-2-3-1 sistemine de takımı çalıştırdığı belirtildi.

OMAR COLLEY FORMAYI TESLİM ALACAK
Saiss'in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Colley'yi aldıran Güneş, tecrübeli stoperi 11'de oynatacak. Ayrıca Maxim'i de forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Hadziahmetovic'e ise savunma görevini verecek. Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in, Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi.



BORİNİ YÜKSEK UÇTU
BEŞIKTAŞ'IN kanat forvet pozisyonunda uzun süredir gündeminde olan Fabio Borini, yapılan pazarlıklarda istediği rakamı iletti. İtalyan basınına göre; 2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Fatih Karagümrük'ü 1 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncudan ise olumlu yanıt alamadı. İtalyan futbolcunun, 1.7 milyon Euro maaştan 1.5 yıllık sözleşme ve bonuslar içeren mukavelede ısrarcı olduğu belirtildi. Bu transferin ara dönemde bitmezse, sezon sonunda tekrar gündeme geleceği aktarıldı.

BİR GÖRÜŞ
Fatih DOĞAN
Takıma büyük güç katacaklar
ÜLKE olarak son günlerde nefessiz kalmıştık. Trabzonspor-Basel maçındaki birlik-beraberlik görüntüleri bir nebze moral verdi. Kulüplerimiz, bu transfer sürecinde bir yenilenme ve daha da güçlenme kaygısı yaşadılar. Bu da hayatın akışı içinde var. Verimli olmayan ya da gitmek isteyen oyuncularla yolların ayrılmasını makul görüyorum. Beşiktaş'ta bir tek Josef de Souza'ya üzüldüm. Bu ayrılığı anlamış değilim. Yeni gelen 5 isim de Beşiktaş'a heyecan ve katkı sağlayacaktır. Özellikle Maxim önemli bir transfer. Onur'un alınmasındaki her aşamaya vakıf 5-6 kişiden biriyim. O süreç biraz sancılı, anlaşamazlarsa mahkemeyle sonuçlanacak gibi gözüküyor. Şenol Güneş'in en başarılı olduğu sistemler 4-2-3-1 ve 4-1-4-1. Oyun içinde farklı denemeler yapsa da ofansif oyun anlayışı ve güçlü oyun Beşiktaş'ın karakteridir. Şenol Güneş de buna uygun oynatmaya çalışıyor.

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