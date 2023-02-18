Yeni şef Maxim

Ara dönemde 5 oyuncu gönderip 5 ismi renklerine bağlayan Beşiktaş’ta Şenol Güneş planını yaptı. Gaziantep FK’dan alınan Alexandru Maxim, hücumu yönlendiren isim olacak
Kadro planlamasında değişikliklere giden ve şimdiden gelecek sezonu düşünmeye başlayan Beşiktaş, VincentAboubakar, Omar Colley, OnurBulut, Amir Hadziahmetovic veAlexandru Maxim'i transfer etti. Wout Weghorst, Josef de Souza,Francisco Montero, EmrecanUzunhan ve Oğuzhan Akgün takımdan ayrılan isimler oldu. Sol bek, ön libero ve sol kanat için de son dakikada bir takviyeye çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in lige dönüşle birlikte kadroda ve dizilişte değişiklikler yapacağı kaydedildi. Güneş'in, sık sık kullandığı 4-1-4-1 dışında, 4-2-3-1 sistemine detakımı çalıştırdığı belirtildi.
OMAR COLLEY FORMAYI TESLİM ALACAK
Saiss'in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Colley'yi aldıran Güneş, tecrübeli stoperi 11'de oynatacak. Ayrıca Maxim'i de forvetarkasında hücumu yönlendirecekisim olarak değerlendiren teknikekip, Hadziahmetovic'e ise savunmagörevini verecek. Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in, Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi.
BORİNİ YÜKSEK UÇTU
BEŞIKTAŞ'IN kanat forvet pozisyonunda uzun süredir gündeminde olan Fabio Borini, yapılan pazarlıklarda istediği rakamı iletti. İtalyan basınına göre; 2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Fatih Karagümrük'ü 1 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncudan ise olumlu yanıt alamadı. İtalyan futbolcunun, 1.7 milyon Euro maaştan 1.5 yıllık sözleşme ve bonuslar içeren mukavelede ısrarcı olduğu belirtildi. Bu transferin ara dönemde bitmezse, sezon sonunda tekrar gündeme geleceği aktarıldı.
BİR GÖRÜŞ
Fatih DOĞAN
Takıma büyük güç katacaklar ÜLKEolaraksongünlerdenefessiz kalmıştık.Trabzonspor-Basel maçındakibirlik-beraberlik görüntüleri birnebze moral verdi. Kulüplerimiz,bu transfer sürecinde bir yenilenmeve daha da güçlenmekaygısı yaşadılar. Bu dahayatın akışı içinde var.Verimli olmayan ya da gitmekisteyen oyuncularlayolların ayrılmasınımakul görüyorum. Beşiktaş'ta birtek Josef de Souza'ya üzüldüm. Buayrılığı anlamış değilim. Yeni gelen5 isim de Beşiktaş'a heyecanve katkı sağlayacaktır. ÖzellikleMaxim önemli bir transfer. Onur'unalınmasındaki her aşamaya vakıf 5-6kişiden biriyim. O süreç biraz sancılı,anlaşamazlarsa mahkemeylesonuçlanacak gibi gözüküyor. ŞenolGüneş'in en başarılı olduğu sistemler4-2-3-1 ve 4-1-4-1. Oyuniçinde farklı denemeler yapsa daofansif oyun anlayışı ve güçlü oyunBeşiktaş'ın karakteridir. Şenol Güneşde buna uygun oynatmaya çalışıyor.