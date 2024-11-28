Yönetim arkamda!

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Maccabi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, "Kazanan kimliğimize yeniden bürünmeye geldik" dedi. Yönetimde yaşananları da yorumlayan Van Bronckhorst, "Birkaç gündür zor zamanlar geçiriyoruz.Yönetimimiz, daha iyi bir geleceğe sahip olmamız için bu kararları alıyor.ifadelerini kullandı. Göztepe maçının ardından yaptığı "Ligi 46 puan geride bitirdiğiniz bir sezondan sonra şampiyonluktan bahsedebilir misiniz" açıklaması hakkında ise "Maçtan sonra duygusal olarak modum düşmüştü.şeklinde konuştu. Kaybetmesi halinde son maçı olup olmayacağıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Hoca olarak mümkün olduğunca çalışmak istersiniz. Skorlar gelmediğinde devam etmeme konusunda hep bir ihtimal vardır. Yönetimin desteği arkamda, bunu hissediyorum. Pozitif düşünüyorum."