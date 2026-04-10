Erzurumspor Süper Lig’e yürüyor

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada lidere galibiyeti getiren golü 84. dakikada Cheikne Sylla kaydetti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 75'e yükselterek Süper Lig yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü.
İstanbulspor ise 40 puanla küme düşmenin bir basamak üstünde kaldı. Üst sıraları ilgilendiren öteki maçta ikinci sıradaki Amed SF ile üçüncü basamaktaki Esenler Erok karşılaştı, müsabaka 1-1 sona erdi. Diğer maçta Sivas, Bolu'yu 2-1 yendi.