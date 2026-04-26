1. Lig’de keskin viraj

Birinci Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci takımın belirlenmesi açısından bugün kritik maçlar oynanacak. 73 puanla ikinci sıradaki Esenler Erokspor, Sarıyer'e konuk olurken 72 puanla üçüncü Amed Sportif Faaliyetler, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Alınacak sonuçlarla göre yarışın bu hafta bitmesi gibi son haftaya taşınması ihtimali de bulunuyor. Amed, play-off finalini büyük ölçüde garantilemiş durumda. Bugün oynanacak diğer karşılaşmalar, play-off grubunu ilgilendiriyor.