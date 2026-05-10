Mardin 18 yıl sonra 1. Lig’de!

Bursaspor ve Batman Petrol'ün ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen 3. takım Mardin 1969 oldu. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan play-off finalinde Mardin 1969, Muş Spor'u 2-1 mağlup etti ve 18 yıl sonra 1. Lig'e çıktı. 24. dakikada Mertan Caner Öztürk'ün kafa golüyle öne geçen kırmızı-siyahlılar, 61'de Miraç'ın ceza sahası dışından müthiş füzesiyle durumu 2-0 yaptı. 73'te Muş, Bilal Budak ile farkı 1'e indirse de geri dönüş gerçekleştiremedi.