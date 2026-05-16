Çorum destansı dönüşle finalde!

Giriş Tarihi: 16.05.2026

TRENDYOL 1. Lig yarı final rövanş maçında ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Arca Çorum FK, evinde Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Büyük heyecana sahne olan kritik mücadelede ev sahibinde dönüşün fitilini ateşleyen Arda Şengül, 81. dakikada topu ağlara gönderdi. Kalan sürede başka gol çıkmayınca müsabaka uzatmalara gitti. Bu bölümde 99. dakikada Samudio fileleri sarsarak toplamda 2-1'lik sonuçla Çorum'u finale taşıdı. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig bileti almak için 24 Mayıs Pazar günü Esenler Erokspor ile Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Çorum ve Bodrum daha önce 2023-24 sezonunda Play-Off yarı finalinde karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu Çorum'u 5-4 yenerek adını finale yazdırmıştı.

