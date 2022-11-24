Japon harikası

Dünya Kupası'nın uzağında kalınca bizden olanlarla teselli bulmaya çalışıyoruz… Almanya- Japonya karşılaşması için de bu durum söz konusuydu. Alman Milli Takımı'nda ter döken, ataları bizim toprakların çocuğu İlkay Gündoğan ile Galatasaray formasıyla Süper Lig'de iki sezon boyunca izlediğimiz Yuto Nagatomo'nun üzerindeydi gözlerimiz...
Dakikalar 33'ü gösterdiğinde kazanılan penaltıda topun başına geçen İlkay, soğukkanlılıkla topu ağlara gönderirken "Bir Türk dünyaya bedel" ya da "Türk gibi güçlü"
sözü dökülüverdi pek çoğumuzun dudaklarından... 45+4'te Panzerler, Kai Havertz ile fileleri bir kez daha havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle golü geçerli sayılmadı. 57'de Nagatomo, 67'de İlkay oyundan çıkınca maç da bizim için sıradan bir Dünya Kupası mücadelesi haline geldi.
75. dakikada Doan skoru eşitlerken, fişi 83'te Asano çekti. Japonlar, tarihinde 4 (2014, 1990, 1974, 1954) Dünya Kupası olan Almanya'yı yenip E Grubu'na hızlı ve sürprizli bir giriş yaptı. Pazar günü Kosta Rika ile oynayacak Japonlar, aynı gün İspanya-Almanya sonucuna göre gruptan çıkma adına da avantaj sağlayabilir.
ALMANLAR'I İÇERİDEN VURDULAR!
Panzerler'i yıkan Japonya'nın golleri, Bundesliga'da forma giyen iki isimden geldi…
Bochum'da oynayan Takuma Asano,
takımını umutlandıran futbolcu oldu. Freiburg'da ter döken Ritsu Doan
işi bitirdi. Asano, Bochum ile Bundesliga'da 6 maçta 103 dakika süre aldı. Doan ise Freiburg'la 15 lig maçında 2 gol-3 asiste imza atmıştı.
'FİYASKO!'
Japonya'ya karşı 2-1'lik şok bir yenilgi alan milli takımlarını, Alman basını ağır eleştirdi. Bild'in sitesi; 'Almanya'dan fiyasko başlangıç' başlığını atarken, Berliner Zeitung tarafından; 'Almanya, 2018'deki gibi açılış maçını kaybetti' denildi. Der Spiegel ise 'Çok fazla şansı değerlendiremeyen Almanya, Japonya'ya kaybetti' ifadeleriyle eleştirdi.