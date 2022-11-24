Japon harikası

Dünya Kupası'nın uzağında kalınca bizden olanlarla teselli bulmaya çalışıyoruz… Almanya- Japonya karşılaşması için de bu durum söz konusuydu.Dakikalar 33'ü gösterdiğinde kazanılan penaltıda topun başına geçen İlkay, soğukkanlılıkla topu ağlara gönderirkensözü dökülüverdi pek çoğumuzun dudaklarından... 45+4'te Panzerler, Kai Havertz ile fileleri bir kez daha havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle golü geçerli sayılmadı.75. dakikada Doan skoru eşitlerken, fişi 83'te Asano çekti. Japonlar, tarihinde 4 (2014, 1990, 1974, 1954) Dünya Kupası olan Almanya'yı yenip E Grubu'na hızlı ve sürprizli bir giriş yaptı.Panzerler'i yıkan Japonya'nın golleri,Bochum'da oynayantakımını umutlandıran futbolcu oldu.işi bitirdi.Japonya'ya karşı 2-1'lik şok bir yenilgi alan milli takımlarını, Alman basını ağır eleştirdi. Bild'in sitesi; 'Almanya'dan fiyasko başlangıç' başlığını atarken, Berliner Zeitung tarafından; 'Almanya, 2018'deki gibi açılış maçını kaybetti' denildi. Der Spiegel ise 'Çok fazla şansı değerlendiremeyen Almanya, Japonya'ya kaybetti' ifadeleriyle eleştirdi.