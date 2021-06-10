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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:57

Milli Takım şarkısı sözleri: Yeni Milli Takım marşı sözleri

Milli Takım Euro 2020 şarkısı sözleri: Yeni Milli Takım marşı sözleri

Milli Takım şarkısı için heyecanlı bekleyiş ve sessizlik, Milli Takım şarkısı ile bozuldu. Bugüne kadar pek çok sanatçı Milli Takım'ın uluslararası futbol maratonlarındaki serüvenini desteklemek için şarkı yaptı. Son olarak da Euro 2020 için hazırlıklarını sürdüren Milli Takım için yeni bir şarkı Mustafa Sandal'dan geldi. Şarkının yayımlanması sonrası futbol severler, Milli Takım Euro 2020 şarkısı sözleri ve şarkının kendisini araştırmaya başladı. Aşağıda, Mustafa Sandal, ve Eypio tarafından yapılan yeni Milli Takım marşı sözleri yer alıyor.

Milli Takım marşlarına bir yenisi daha eklendi. açılış müsabakasına kısa bir süre kala yayınlanan şarkı büyük ilgi toplarken şarkı için hem beğeniler hem de eleştiriler geldi. Milli Takım Euro 2020 şarkısının yayınlanmasıyla birlikte şarkı sözleri de merak konusu oldu. , ve Eypio tarafından yapılan şarkı dijital platformlarda paylaşıldı. İşte, Milli Takım Euro 2020 şarkısı sözleri ve şarkı hakkında detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, 'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

MUSTAFA SANDAL MİLLİ TAKIM ŞARKISI SÖZLERİ

BİZİM ÇOCUKLAR

Seni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!

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Milli Takım Euro 2020 şarkısı sözleri: Yeni Milli Takım marşı sözleri
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