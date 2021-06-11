Akşam saatlerine doğru milyonlarca futbolsever 11 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fikstürü için detayları araştırmaya başladı. Türkiye'nin de arasında yer aldığı 24 takımın boy göstereceği turnuva izleyenlerine heyecan dolu karşılaşmalar sunacak. Öte yandan EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? Sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene düzenlenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 maçları için heyecan dorukta. İşte 11 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fikstürü ile bugün hangi maçlar var? Sorusuna ait detayalar…