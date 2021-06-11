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Giriş Tarihi: 11.6.2021 15:17

'de bugün hangi maçlar var?

EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fikstürü

Avrupa Futbol Şampiyonası Fikstürü araştırılıyor. 16. Kez gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası bilindiği üzere Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 senesine ertelenmişti. Bugün itibarıyla başlayacak olan heyecan dolu turnuva ile ilgili olarak akşam saatlerine doğru binlerce futbolsever EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Takımı’mızın da yer alacağı turnuvada bilindiği üzere toplamda 24 takım karşı karşıya gelecek ve bu kapsamda Avrupa şampiyonu belli olacak. İşte ile bugün hangi maçlar var? Sorusunun yanıtı…

Akşam saatlerine doğru milyonlarca futbolsever 11 Haziran Avrupa Futbol Şampiyonası Fikstürü için detayları araştırmaya başladı. Türkiye'nin de arasında yer aldığı 24 takımın boy göstereceği turnuva izleyenlerine heyecan dolu karşılaşmalar sunacak. Öte yandan EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? Sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene düzenlenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 maçları için heyecan dorukta. İşte ile bugün hangi maçlar var? Sorusuna ait detayalar…

EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor, bugün mü? Yayın kanalı ve fikstür...

BUGÜN VE YARIN HANGİ MAÇLAR VAR?

Kupada oynanacak ilk müsabakaların tarihleri ve saatleri şöyle...

Türkiye İtalya 11.06.2021 saat 22:00
Galler İsviçre 12.06.2021 saat 16:00
Danimarka Finlandiya 12.06.2021 saat 19:00
Belçika Rusya 12.06.2021 saat 22:00
İngiltere Hırvatistan 13.06.2021 saat 16:00
Avusturya Kuzey Makedonya 13.06.2021 saat 19:00
Hollanda Ukrayna 13.06.2021 saat 22:00
İskoçya Çek Cumhuriyeti 14.06.2021 saat 16:00
Polonya Slovakya 14.06.2021 saat 19:00
İspanya İsveç 14.06.2021 saat 22:00
Macaristan Portekiz 15.06.2021 saat 19:00
Fransa Almanya 15.06.2021 saat 22.00,

Millilerimizin EURO 2020 fikstürü ise şu şekilde;

Türkiye İtalya 11 Haziran 2021 saat 22:00
Türkiye Galler 16 Haziran 2021 saat 19:00
İsviçre Türkiye 20 Haziran 2021 saat 19:00


EURO 2020 GRUPLAR

Turnuvada mücadele edecek 6 grupta yer alan takımlar ve grupları şu şekilde

EURO 2020 A GRUBU

1 İtalya

2 İsviçre

3 Türkiye

4 Galler

EURO 2020 B GRUBU

1 Belçika

2 Danimarka

3 Finlandiya

4 Rusya

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u

EURO 2020 C GRUBU

1 Avusturya

2 Hollanda

3 Kuzey Makedonya

4 Ukrayna

EURO 2020 D GRUBU

1 Hırvatistan

2 Çek Cumhuriyeti

3 İngiltere

4 İskoçya

EURO 2020 E GRUBU

1 Polonya

2 Slovakya

3 İspanya

4 İsveç

EURO 2020 F GRUBU

1 Fransa

2 Almanya

3 Macaristan

4 Portekiz

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EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fikstürü
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