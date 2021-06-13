Çocukluk arkadaşları EURO 2020'de! Mason Mount ve Declan Rice İngiltere Milli Takımı ile ilk 11'de sahaya çıktı...

EURO 2020 D Grubu'nda turnuvanın favorilerinden olan İngiltere, Wembley Stadı'nda Hırvatistan'ı konuk etti. İngiltere Milli Takımı'nda çocukluk arkadaşları Mason Mount ve Declan Rice, maça ilk 11'de başladı.
22 yaşında olan iki yıldız futbolcu da çocukluk yıllarının yanı sıra Chelsea altyapısında da birlikte futbola merhaba dediler.
Mason Mount, 1 sezon Vitesse ve 1 sezon da Derby County'de kiralık oynadıktan sonra 2019'da Chelsea'ye geri döndü.
Maviler'e teknik direktör Frank Lampard ile birlikte döndükten sonra Maount, takımın değişilmez oyuncularından oldu.
Declan Rice ise 2013'te 14 yaşındayken Chelsea altyapısından West Ham United altyapısına geçiş yaptı.
Rice, 2017'den beri bir diğer Londra ekibinin değişilmez oyuncularından oldu ve büyük takımları peşinden koşturuyor.