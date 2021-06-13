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Giriş Tarihi: 13.6.2021 17:28 Son Güncelleme: 13.6.2021 17:54

Çocukluk arkadaşları EURO 2020'de! ve ile ilk 11'de sahaya çıktı...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Çocukluk arkadaşları EURO 2020'de! Mason Mount ve Declan Rice İngiltere Milli Takımı ile ilk 11'de sahaya çıktı...

EURO 2020 D Grubu'nda turnuvanın favorilerinden olan İngiltere, Wembley Stadı'nda Hırvatistan'ı konuk etti. 'nda çocukluk arkadaşları 'nin genç yıldızı ve 'ın genç yıldızı maça ilk 11'de başladı.

EURO 2020 D Grubu'nda turnuvanın favorilerinden olan İngiltere, Wembley Stadı'nda Hırvatistan'ı konuk etti. 'nda çocukluk arkadaşları ve , maça ilk 11'de başladı.

22 yaşında olan iki yıldız futbolcu da çocukluk yıllarının yanı sıra altyapısında da birlikte futbola merhaba dediler.

Mason Mount, 1 sezon ve 1 sezon da 'de kiralık oynadıktan sonra 2019'da Chelsea'ye geri döndü.

Maviler'e teknik direktör Frank Lampard ile birlikte döndükten sonra Maount, takımın değişilmez oyuncularından oldu.

Declan Rice ise 2013'te 14 yaşındayken Chelsea altyapısından United altyapısına geçiş yaptı.

Rice, 2017'den beri bir diğer Londra ekibinin değişilmez oyuncularından oldu ve büyük takımları peşinden koşturuyor.

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Çocukluk arkadaşları EURO 2020'de! Mason Mount ve Declan Rice İngiltere Milli Takımı ile ilk 11'de sahaya çıktı...
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