Son dakika: EURO 2020 B grubu Analizi: Belçika açık ara favori! Finlandiya galibiyeti dengeleri değiştirdi... (SABAH SPOR ÖZEL)

Daha önce 8 kez bu organizasyonda yer alan Danimarka, küçük çaplı bir mucizeyi gerçekleştirerek 1992'deki başarıyı tekrarlamayı planlıyor. Danimarka'nın Rusya ile ikincilik yarışı içinde olması bekleniyor.

TÜM DÜNYAYI YASA BOĞAN ANLAR...

Inter'in yıldız oyuncusu Christian Eriksen, takımın en önemli kozlarından biri olarak dikkat çekiyordu. Fakat yıldız oyuncu maçın ilk yarısında talihsiz bir an yaşadı ve kalbinden rahatsızlanarak yere yığıldı. Elektro şok cihazıyla müdahale edilen Eriksen, sedyeyle hastaneye götürüldü. Tüm dünyayı yasa boğan olayın ardından maç kısa bir süre ertelendi ve oyuncular tekrara sahaya çıktı. Zorlu maçta Danimarka, Finlandiya'ya 1-0 mağlup oldu.

Son olarak EURO 2012'de boy gösteren Vikingler, turnuvaya grup aşamasında veda etti. İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 21 yaşındaki Andreas Skov Olsen, turnuvada adını duyurma potansiyeline sahip oyuncular arasında yer alıyor.

DANİMARKA'NIN KADROSU

Kaleciler: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Ronnow (Schalke 04), Kasper Schmeichel (Leicester City).

Defans: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhagen), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Copenhagen), Simon Kjaer (Milan), Joakim Maehle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Southampton).

Orta Saha: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Christian Eriksen (Inter), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Norgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Daniel Wass (Valencia).

Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhagen)