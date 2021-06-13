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Giriş Tarihi: 13.6.2021 11:05 Son Güncelleme: 13.6.2021 11:13

Son dakika: B grubu Analizi: açık ara favori! galibiyeti dengeleri değiştirdi... (SABAH SPOR ÖZEL)

Hüseyin Ekici
Son dakika: EURO 2020 B grubu Analizi: Belçika açık ara favori! Finlandiya galibiyeti dengeleri değiştirdi... SABAH SPOR ÖZEL

Son dakika haberi: Avrupa'da liglerin bitmesinin ardından gözler 'ye çevrildi. 6 grupta toplam 24 ülke dev organizasyonda şampiyon olabilmek için mücadelede ediyor. Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu'nda ise , , ve yer alıyor. Grubun açık ara favorisi olan Belçika, dün Rusya karşısında çok rahat bir galibiyet alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Belçika, birçoklarına göre turnuvanın şampiyonluk adayları arasında yer alıyor. Diğer maçta ise Finlandiya tarihi bir galibiyet alarak Danimarka'yı 1-0 mağlup etti. Gruptan Belçika'nın lider çıkmasına kesin gözüyle bakılırken; Rusya, Danimarka ve Finlandiya ise tur bileti için kıyasıya yarışacak.

11 Haziran'da A Milli Takımımız ile İtalya arasında oynanan müsabaka ile açılan olan , 11 Temmuz'daki final müsabakasıyla sona erecek. 24 takımın mücadele edeceği turnuvanın B Grubu'nda ise 2 ev sahibi takım yer alıyor. ve 'nın ev sahibi olacağı grubun diğer takımlar ise ve .

FIFA dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Belçika, yıldız oyuncularıyla grubun açık ara favorisi konumunda. Rusya ve Danimarka ise ev sahibi avantajıyla birlikte Finlandiya'ya göre 1 adım önde yer alıyorlar.

BELÇİKA AĞIR FAVORİ!

Uzun yıllardır herkesin beğeniyle takip ettiği ve büyük beklenti içinde olduğu Belçika'nın altın jenerasyonu henüz uluslararası bir turnuvada adından söz ettirebilmiş değil. Deneyimli teknik adam Roberto Martinez'in öğrencileri Kevin De Bruyne önderliğinde gruptan çıkmanın ötesinde şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. EURO 2020 ile birlikte 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Belçika, 190 yılında ikinci olarak en iyi derecesine ulaştı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen birbirinden önemli yıldızlara sahip olan Belçika; Thibaut Courtois, De Bruyne, , Yannick Carrasco, Eden Hazard, Axel Witsel, Christian Benteke ve Dries Mertens gibi isimlerle şampiyon olmak için mücadele edecek.

Dün grubun ilk maçında Belçika, rakibi Rusya'yı Lukaku (2) ve Meunier'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

BELÇİKA'NIN KADROSU!

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg).

Defans: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Orta Saha: Nacer Chadli (Başakşehir), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Dortmund), Dennis Praet (Leicester City), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Dortmund)

Forvet: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

RUSYA'NIN KOZU ARTEM DZYUBA!

Sovyetler Birliği olarak 1960 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rusya, turnuvanın favori takımlar arasında yer almasa da bir sürprizi imza atmayı hedefliyor. Daha önce 11 kez organizasyonda yer alan Rusya, 10'da 8 yaparak elemelerde etkileyici bir performans sergilemişti. Rusya ile Belçika, eleme grubunda da rakip olmuştu ve Belçika 2 maçı da kazanmıştı.

Dün oynanan maçta Belçika 3-0'lık galibiyetle rahat bir 3 puan aldı.

Elemelerde 9 gol atan Artem Dzyuba, Rusya'nın en önemli gol silahı. Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Rusya'da, Spartak Moskova'nın 24 yaşındaki golcü oyuncusu Aleksandr Sobolev'in de ön planda olması bekleniyor.

Rusya'nın kadrosu...

Kaleciler: Yuri Dyupin (Rubin), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: Igor Diveev (CSKA Moskova), Georgi Dzhikiya (Spartak Moskova), Mario Fernandes (CSKA Moskova), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat)

Orta Saha: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Valencia), Daniil Fomin (Dinamo Moskova), Aleksandr Golovin (Monaco), Daler Kuzyaev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Maksim Mukhin (CSKA Moskova), Magomed Ozdoev (Zenit), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskova), Yuri Zhirkov (Zenit), Roman Zobnin (Spartak Moskova)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Aleksei Ionov (Krasnodar), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova), Anton Zabolotny (CSKA Moskova)

DANİMARKA TARİHİ SÜRPRİZİ TEKRARLAMAK İSTİYOR!

Danimarka, futbol tarihinde ender görülecek bir başarıya 1992 yılında imza atmıştı. 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adeta son dakikada Yugoslavya'nın yerine dahil edilen ve neredeyse hiçbir hazırlığı olmadan katılan Danimarka, turnuvada şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Daha önce 8 kez bu organizasyonda yer alan Danimarka, küçük çaplı bir mucizeyi gerçekleştirerek 1992'deki başarıyı tekrarlamayı planlıyor. Danimarka'nın Rusya ile ikincilik yarışı içinde olması bekleniyor.

TÜM DÜNYAYI YASA BOĞAN ANLAR...

Inter'in yıldız oyuncusu , takımın en önemli kozlarından biri olarak dikkat çekiyordu. Fakat yıldız oyuncu maçın ilk yarısında talihsiz bir an yaşadı ve kalbinden rahatsızlanarak yere yığıldı. Elektro şok cihazıyla müdahale edilen Eriksen, sedyeyle hastaneye götürüldü. Tüm dünyayı yasa boğan olayın ardından maç kısa bir süre ertelendi ve oyuncular tekrara sahaya çıktı. Zorlu maçta Danimarka, Finlandiya'ya 1-0 mağlup oldu.

Son olarak EURO 2012'de boy gösteren Vikingler, turnuvaya grup aşamasında veda etti. İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 21 yaşındaki Andreas Skov Olsen, turnuvada adını duyurma potansiyeline sahip oyuncular arasında yer alıyor.

DANİMARKA'NIN KADROSU

Kaleciler: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Ronnow (Schalke 04), Kasper Schmeichel (Leicester City).

Defans: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhagen), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Copenhagen), Simon Kjaer (Milan), Joakim Maehle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Southampton).

Orta Saha: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Christian Eriksen (Inter), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Norgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Daniel Wass (Valencia).
Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhagen)

FİNLANDİYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Finlandiya, grubun zayıf halkası olarak göze çarpıyor. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Finlandiya, bir üst tura çıkarak büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

Dün Danimarka karşısında sürpriz bir galibiyet alan Finlandiya, büyük turnuvalardaki ilk golünü ve ilk galibiyetini almış oldu. Finlandiya 3 puanı alarak gruptaki dengeleri değiştirdi.

Elemelerde J Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Finlandiya, rakip ağları 16 kez sarsarken kalesinde 10 gol gördü. Elemelerde 10 gole imza atan Teemu Pukki, takımının sahadaki lider oyuncusu olacak.

Finlandiya'nın kadrosu...

Kaleciler: Lukas Hradecky (Leverkusen), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers), Jesse Joronen (Brescia)

Defans: Paulus Arajuuri (Pafos), Robert Ivanov (Warta Poznań), Thomas Lam (Zwolle), Daniel O'Shaughnessy (HJK), Jukka Raitala (Minnesota United) , Joona Toivio (Häcken), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR), Sauli Väisänen (Chievo)

Orta Saha: Nikolai Alho (MTK ), Fredrik Jensen (Augsburg), Glen Kamara (Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Robin Lod (Minnesota United), Rasmus Schüller (Djurgarden), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Larissa), Robert Taylor (Brann), Onni Valakari (Pafos)

Forvet: Marcus Forss (Brentford), Lassi Lappalainen (Montreal), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Teemu Pukki (Norwich)

İLK MAÇLARIN SONUCU

Belçika 3-0 Rusya

Danimarka 0-1 Finlandiya

Maç takvimi:

16 Haziran (TSİ: 16.00): Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)
17 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Belçika (Parken Stadı-Kopenhag)
21 Haziran (TSİ: 22.00): Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)
21 Haziran (TSİ: 22.00): Rusya-Danimarka (Parken Stadı-Kopenhag

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Son dakika: EURO 2020 B grubu Analizi: Belçika açık ara favori! Finlandiya galibiyeti dengeleri değiştirdi... (SABAH SPOR ÖZEL)
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