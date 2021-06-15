EURO 2020 F Grubu Analizi: Zorlu grupta Fransa favori! İlk maçta Mbappe ve Werner karşı karşıya geliyor

EURO 2020'de turnuvanın en zor ve en keyifli maçların olacağı F grubunda Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan mücadele edece. İlk maçlar bugün oynanacak. Almanya ve Fransa karşı karşıya gelirken diğer maçta Macaristan-Portekiz 3 puan için mücadele edecek. Peki zorlu grupta kim, neden favori? Almayan düşüşte çizgisini yukarıya çekecek mi? Ronaldo'nun son turnuvası olabilir...
SON DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU VE TURNUVANIN FAVORİSİ: FRANSA
Euro 2016 finalisti Fransa, Portekiz'e beraber biten maçta uzatmalarda kaybetmişlerdi kendi evlerinde. Fakat 2 yıl sonra Dünya Kupası'nı kaldırdılar. Her turnuvada olduğu gibi bu sene de turnuvanın en favori takımlarından biri. Zengin ve dinamik kadro yapısıyla birçok takımın karşısında favori gösterilecekler doğal olarak.
EN BÜYÜK SİLAH MBAPPE-BENZEMA-GRİEZMANN
Dünya Kupası'nda en iyi genç oyuncu ödülünü alan bir dünya yıldızı var artık: Kylian Mbappe. Mbappe, bu turnuvaya artık daha olgun ve daha istekli geliyor. Takımın ana yıldızı halinde. Hızı ve yeteneği takıma çok şey katacaktır ileri hatta.
Valbeuna ile ilgili yaşadığı skandal sonrası takıma alınmayan Benzema bu sene kadroya çağırıldı. Benzema çok iyi bir sezon geçirdi. Onun da tecrübesi ve gol pozisyonlarındaki bitiriciliği Fransa'yı daha da tehlikeli bir takıma büründürüyor. Dechamps, bu turnuvada Benzema'ya çok güveniyor. Onun en etkili silahı Benzema olacaktır. Fransa'nın oynayacağı maçlarda bol goller izleyebiliriz.
ORTA SAHADA İKİ SAVAŞÇI: KANTE VE POGBA
Diğer yandan orta sahası en güçlü takımlarından biri Fransa. Bu sene fırtınalar estiren Kante ve Pogba gibi iki dinamik isimlere sahipler. Kante'yi artık hepimiz biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez maçın adamı seçildi. Finalde de ortaya koyduğu oyun sonrası turnuvanın en iyisi olduğunu gösterdi. Fransa'nın merkez orta sahasında mücadeleci ve oyun akışını hızlandıran bu iki isim olacak.
KADRO
Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Milan)
Defans: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)
Orta Saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)
Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach)
SON EURO ŞAMPİYONU VE SAYMAKLA BİTMEYEN YILDIZLAR TOPLULUĞU: PORTEKİZ
Son Euro şampiyonu Portekiz elbette grubun en önemli takımından biri. Zengin kadro yapısı ile öne çıkan Portekiz'in bir turnuva takımı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ronaldo'nun son Euro turnuvası olacağını düşünürsek onun da maçlara ayrı bir motivasyon ile çıkacağını söyleyebilirim.
Diğer yandan Premier Lig'de fırtınalar estiren ve 1 yılda 4 kez ayın oyuncusu seçilerek tarihe geçen Bruno Fernandes, Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Ruben Dias gibi tecrübeli isimlere sahipler. Bunların yanında Diogo Jota, Joao Felix, Andre Silva, Bernardo Silva, Renato Sanches, Pepe, Cancelo, Semedo gibi say say bitmeyen müthiş yeteneklere sahip bir takım var.
Zayıf yönleri şöyle; Geçiş oyununu iyi yapan bir takım Portekiz. Ancak ileride çoğalmak isteyen bir takım olduğu için geri dönüşlerde veya savunmada açık verme gibi sıkıntıları da yaşayabiliyorlar. Öte yandan 7 yıldır takımın başında olan Fernando Santos gibi çok çok tecrübeli bir teknik adama sahipler. Portekiz'in bu turnuvaya çok motive ve çok istekli başlayacağını düşünüyorum.
KADRO
Kaleciler: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Granada)
Defans: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Real Bétis)
Forvet: Cristiano Ronaldo (Juventus), Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (E. Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (SL Benfica)
KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTEYEN ALMANYA
2014 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından düşüşte olan Almanya yine zor grupta yer aldı. 2018 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamamışlardı zaten. Bu düşüşün de EURO 2020'de devam edeceği şüpheleri de hala devam ediyor. Almanlar ne yazık ki artık eskisi kadar güven veren bir takım gibi görünmüyor. Joachim Löw'ün de son turnuvası artık. Ondan sonra direksiyonun başına Hansi Flick geçecek.
İlkay, Kimmich, Goretzka gibi 3 müthiş orta saha oyuncularına sahip. Savunmada ise bu sezon Chelsea'de harika bir oyun ortaya koyan Rüdiger gibi bir komutanları var. Forvette sadece 2 isim var: Werner ve Volland. Werner'in performansı da bu sezon eleştirilere sebep olmuştu Chelsea'de. Volland ise Monaco'da çok iyi bir sezon geçirdi. Ancak Havertz, Gnabry, Muller ve Leroy Sane gibi gol yollarında bitirici yıldız isimlere sahipler. Ofans anlamında aslında iyi bir takım var diyebiliriz.
Löw son maçlarda 3-5-2 dizilişini tercih etti. Kalabalık orta saha ile geçiş oyununu kolaylaştırmak adına. İleride Werner ve Sane'yi kullanmayı tercih ediyordu. Ama ileride değişkenlik gösteren bir takım var. Sane'mi oynar yoksa Havertz mi oynar onu turnuvanın ilk maçında göreceğiz. 5'li orta sahada Gnabry, Muller, Goretzka, İlkay ve Kimmich olacak gibi.
8 ELEME MAÇINDA 30 GOL ATTILAR
Almanya 8 eleme maçında toplam 30 gol atarak müthiş bir istatistik yakalamıştı ancak bu turnuvada ve böylesi zor bir grupta bu kadar kolay atamayacaklarını onlar da biliyordur. Yine de her ne olursa olsun turnuva takımı olan Almanya, gruptan çıkmak için tecrübesini ve disiplinini ortaya koyacaktır.
KADRO
Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)
Savunma: Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Bergamo), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Koch (Leed United), Niklas Süle (Bayern Münih)
Orta Saha: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller ( Bayern Münih), İlkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)
Forvet: Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea), Leroy Sane, Serge Gnabry ( Bayern Münih)
MACARİSTAN – GRUBUN KADERİNİ BELİRLEYECEK OLAN TAKIM
Gelelim grubun son takımına: Macaristan…. Macarlar genellikle katı savunma anlayışında saha çıkıyorlar. Bu konuda da tecrübeli isimlere sahipler. Fenerbahçe'de de izlediğimi Szalai bu savunmada kilit rol oynayacak. Orban, Varga, Adam Szalai gibi tecrübeli oyunculara sahipler.
Aslında grupta sıralamayı belirleyecek olan takım Macaristan diye düşünüyorum. Kime çelme takacaklarını hep beraber göreceğiz. Macarlar zor bir grupta fakat bence yine de gruptan çıkma şansları olabilir. Sonuçta uluslararası bir turnuva ve her maç çok zor olacak.
Portekiz, Fransa ve Almanya'nın Macaristan'ı hafife alacaklarını zannetmiyorum. Çok yetenekli oyunculara sahip olmayabilirler fakat mücadeleci, iyi kapanan ve inatçı bir takım sahada göreceğimizden eminim. Macaristan'ı Macaristan yapan da bu özellikleri zaten.
KADRO
Kaleci: Péter Gulácsi (Leipzig), Dénes Dibusz (Ferencváros), Ádám Bogdán (Ferencváros)
Defans: Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Endre Botka (Ferencváros), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Ákos Kecskés (Lugano), Attila Fiola (Fehérvár), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe), Bendegúz Bolla (Fehérvár)
Orta Saha: Loïc Négo (Fehérvár), Ádám Nagy (Bristol City), László Kleinheisler (Osijek), Dávid Sigér (Ferencváros), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), András Schäfer (Dunajská Streda) Tamás Cseri (Mezőkövesd), Filip Holender (Partizan)
Forvet: Ádám Szalai (Mainz), Roland Sallai (Freiburg), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest), Szabolcs Schön (FC Dallas), János Hahn (Paks)
GRUBUN FAVORİSİ KİM?
Kadroları masaya yatırdığımız zaman grupta Fransa'nın 1.'lik için en büyük favori olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü ve motive olmuş bir Fransa göreceğimizden şüphem yok. Bu grup turnuvanın en zor grubu. Almanya'daki düşüşü göz önünde bulundurursak grupta Fransa ve Portekiz favori gibi. Fakat böylesi uluslararası turnuvalarda sürprizler her zaman yaşanmıştır.
Yukarıda da dediğim gibi aslında bu grupta belirleyici olan asıl faktör Macaristan'ın performansı. Macarlar bu gruptan çıkarsa hiç de şaşırmayacağım. Belki de turnuvanın en iyi 3. Takımı da olabilirler.
Turnuvadaki takımım ise Fransa diyebilirim. Zengin kadro yapısı ve oyun olarak birçok takımın önündeler. Finale kadar gideceklerini tahmin ediyorum. Tabi Portekiz'in de bir Avrupa şampiyonalarında her zaman favori olduklarını unutmayalım.