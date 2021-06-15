EURO 2020 F Grubu Analizi: Zorlu grupta Fransa favori! İlk maçta Mbappe ve Werner karşı karşıya geliyor

Portekiz, Fransa ve Almanya'nın Macaristan'ı hafife alacaklarını zannetmiyorum. Çok yetenekli oyunculara sahip olmayabilirler fakat mücadeleci, iyi kapanan ve inatçı bir takım sahada göreceğimizden eminim. Macaristan'ı Macaristan yapan da bu özellikleri zaten.

KADRO

Kaleci: Péter Gulácsi (Leipzig), Dénes Dibusz (Ferencváros), Ádám Bogdán (Ferencváros)

Defans: Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Endre Botka (Ferencváros), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Ákos Kecskés (Lugano), Attila Fiola (Fehérvár), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe), Bendegúz Bolla (Fehérvár)

Orta Saha: Loïc Négo (Fehérvár), Ádám Nagy (Bristol City), László Kleinheisler (Osijek), Dávid Sigér (Ferencváros), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), András Schäfer (Dunajská Streda) Tamás Cseri (Mezőkövesd), Filip Holender (Partizan)

Forvet: Ádám Szalai (Mainz), Roland Sallai (Freiburg), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest), Szabolcs Schön (FC Dallas), János Hahn (Paks)

GRUBUN FAVORİSİ KİM?

Kadroları masaya yatırdığımız zaman grupta Fransa'nın 1.'lik için en büyük favori olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü ve motive olmuş bir Fransa göreceğimizden şüphem yok. Bu grup turnuvanın en zor grubu. Almanya'daki düşüşü göz önünde bulundurursak grupta Fransa ve Portekiz favori gibi. Fakat böylesi uluslararası turnuvalarda sürprizler her zaman yaşanmıştır.

Yukarıda da dediğim gibi aslında bu grupta belirleyici olan asıl faktör Macaristan'ın performansı. Macarlar bu gruptan çıkarsa hiç de şaşırmayacağım. Belki de turnuvanın en iyi 3. Takımı da olabilirler.

Turnuvadaki takımım ise Fransa diyebilirim. Zengin kadro yapısı ve oyun olarak birçok takımın önündeler. Finale kadar gideceklerini tahmin ediyorum. Tabi Portekiz'in de bir Avrupa şampiyonalarında her zaman favori olduklarını unutmayalım.