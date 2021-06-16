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Giriş Tarihi: 16.6.2021 18:21 Son Güncelleme: 16.6.2021 18:25

A Milli Takım'da Galler maçında 3 isim kadroda yer almadı!

A Milli Takım'da Galler maçında 3 isim kadroda yer almadı!

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Azerbaycan Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Milli takımın Galler maçı ilk 11'i açıklanırken teknik direktör , 3 ismi maç kadrosuna almadı.

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Azerbaycan Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Milli takımın Galler maçı ilk 11'i açıklanırken teknik direktör , 3 ismi maç kadrosuna almadı.

EURO 2020 A Grubu'nda ilkl maçta İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, Azerbaycan Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği Galler maçı kadrosunda 3 isim kendine yer bulmadı.

A Milli Takım'ın Galler maçı 11'i şöyle: , Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, , , Hakan, Cengiz, Kenan, Burak.

İtalya maçında kadroda yer alan , Galler maçı kadrosunda yer almazken ilk maçta kadroda bulunmayan Abdülkadir Ömür ve , Galler maçında da kadroda yer almadı.

İtalya maçında kadroda olmayan da Galler maçı kadrosunda yer aldı.

Galler'in Türkiye maçı ilk 11'i ise şöyle: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Moreel, Ramsey, James, Bale, Moore.

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A Milli Takım'da Galler maçında 3 isim kadroda yer almadı!
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