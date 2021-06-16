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Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:48 Son Güncelleme: 16.6.2021 15:48

nerede ve hangi ülkede? hangi statlarda, ülkelerde yapılıyor?

EURO 2020 nerede ve hangi ülkede? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda, ülkelerde yapılıyor?

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen bugün başlıyor. İlk maç A grubunda yer alan Milli takımımız ve İtalya arasında gerçekleşirken öte yandan özellikle futbolseverler karşılaşmalar öncesinde nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda ve ülkede sorularına ait yanıtı aramaya başladı. 24 Takım arasında gerçekleşecek turnuvanın tarafından yapılan açıklamada resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını duyuruldu. İşte turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler ve tüm detaylar…

11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan toplamda 11 stadyum ve dolayısıyla şehirde gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva Türkiye ve İtalya arasında bu akşam gerçekleşecek maç ile başlayacak. Hal böyleyken bugün binlerce kişi " nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda ve ülkede?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler, statlar ve şehirler...

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE?

Türkiye, turnuvanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Maç, 11 Haziran Cuma TSİ 22.00'de başlayacak. Gruptaki diğer maç ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile İsviçre arasında 12 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00'da oynanacak.

Gruptaki diğer maçlar şöyle:

EURO 2020'DE MAÇLAR HANGİ ÜLKELERDE VE KENTLERDE OYNANACAK?

Turnuvada altı grupta maçların oynanacağı kentler şunlar:

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)
B Grubu: Saint-Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)
C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)
D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)
E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda)
F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)


Açılış maçı, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Son 16 turu maçlarının oynanacağı kentler Londra, Amsterdam, Bilbao, Budapeşte, Kopengag, Bükreş, Glasgow ve Dublin

Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma.

7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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EURO 2020 nerede ve hangi ülkede? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda, ülkelerde yapılıyor?
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