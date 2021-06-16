11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası toplamda 11 stadyum ve dolayısıyla şehirde gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva Türkiye ve İtalya arasında bu akşam gerçekleşecek maç ile başlayacak. Hal böyleyken bugün binlerce kişi "EURO 2020 nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda ve ülkede?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler, statlar ve şehirler...