Son dakika: EURO 2020'de Galler'e karşı ilk 11'de sürpriz iki isim!

"ONLARDAN DAHA İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTEREREK SONUÇ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Sadece Galler değil İsviçre maçının da kendileri için final olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, "Rakibimizi tanıyoruz, kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Herhangi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Hepsi sağlıklı. Düşünce olarak da hazırlar. Galler takımının oyun anlayışına saygı duyup, onlardan daha iyi olduğumuzu göstererek sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu.

AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜRLER

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, açıklamalarına ilk andan itibaren kendilerini evde gibi hissettiren Bakü halkına teşekkür ederek başladı. İtalya'daki deplasman havasını, Bakü'de taraftar desteğiyle Galler'e yaşatacaklarını söylediler.