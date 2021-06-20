Son dakika... İtalya Galler'i devirdi 3'te 3 yaptı! İki takım da turladı

A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İtalya 9 puanla lider, Galler ise 4 puanla ikinci oldu. İki takım son 16'ya yükselirken, 4 puanlı İsviçre ise en iyi üçüncü olabilmek için diğer grup maçların sonuçlarını bekleyecek.