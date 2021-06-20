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Giriş Tarihi: 20.6.2021 19:01 Son Güncelleme: 20.6.2021 21:03

Son dakika... 'i devirdi 3'te 3 yaptı! İki takım da turladı

Son dakika... İtalya Galler'i devirdi 3'te 3 yaptı! İki takım da turladı

Son dakika... A Grubu son hafta maçında ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı grupta 6 puanla lider İtalya son 16'ya kalmayı garantilemişti. Gök Mavililer, Galler'i de devirdi ve grubu 9 puanla zirvede kapattı. Galibiyet golü ise 39. dakikada Pessina'dan geldi. Galler ise 4 puan ve averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve tur atladı. A Milli Takımımızı yenen İsviçre ise 4 puanla üçüncü oldu ve diğer grup maçlarının sonuçlarına göre en iyi üçüncü olmayı bekleyecek.

Son dakika... 'de üçüncü maçlar sona erdi. Lider 'i 1-0 yenerek grubu 9 puanla zirvede tamamladı. İtalya'nın tek golü Pessina'dan geldi. Galler yenilmesine rağmen 4 puanla bir üst tura çıktı.

A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İtalya 9 puanla lider, Galler ise 4 puanla ikinci oldu. İki takım son 16'ya yükselirken, 4 puanlı İsviçre ise en iyi üçüncü olabilmek için diğer grup maçların sonuçlarını bekleyecek.

İLK 11'LER...

İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.

Galler: Ward, Gunter, Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Roberts, Ampadu, Morrell, James.

İTALYA 1-0 GALLER

39' Pessina

İtalya, 39. dakikada Galler karşısında Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçti!

İlk yarı İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Galler forması giyen Ampadu kırmızı kartla oyundan atıldı.

İtalya, Galler'i 1-0 yenerek grubu 9 puanla tamamladı.

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