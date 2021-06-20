Son dakika... İtalya Galler'i devirdi 3'te 3 yaptı! İki takım da turladı

A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İtalya 9 puanla lider, Galler ise 4 puanla ikinci oldu. İki takım son 16'ya yükselirken, 4 puanlı İsviçre ise en iyi üçüncü olabilmek için diğer grup maçların sonuçlarını bekleyecek.
İLK 11'LER...
İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.
Galler: Ward, Gunter, Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Roberts, Ampadu, Morrell, James.
İTALYA 1-0 GALLER
39' Pessina
İtalya, 39. dakikada Galler karşısında Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçti!
İlk yarı İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Galler forması giyen Ampadu kırmızı kartla oyundan atıldı.
İtalya, Galler'i 1-0 yenerek grubu 9 puanla tamamladı.